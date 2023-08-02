МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россияне с начала этого года купили вдвое больше отечественной рыбы и морепродуктов, чем за аналогичный период год назад, при этом наибольшей популярностью пользуются замороженные варианты, сообщили РИА Новости в сервисе Ozon fresh на основе собственных данных. В России начали снижаться отпускные цены на горбушу

Там также отметили, что введенный запрет до конца 2023 года на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран "мало повлияет на россиян", поскольку они и так предпочитают отечественную продукцию.

"С начала 2023 года спрос на отечественную рыбу и морепродукты на сервисе вырос в 1,9 раза в годовом выражении. Чаще всего россияне выбирают замороженную рыбу и морепродукты — спрос на эти товары вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а их доля выросла до 28% с 23% среди всех продуктов этой категории", — подсчитали в сервисе.

Отмечается, что в топ-5 категорий по покупкам вошли также полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов (рост в 1,6 раза), пресервы (в 1,8 раза), а также соленая рыба и икра (в 2,2 раза и в 1,8 раза соответственно).

"Самыми популярными продуктами с начала 2023 года стали форель слабосоленая, филе минтая и варено-мороженая неразделанная креветка. Большим спросом пользуются также сельдь в масле, креветка королевская варено-мороженая очищенная и морская маринованная капуста", — добавляется в материалах компании.

В конце июля правительство России ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства-члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.