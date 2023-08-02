МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продлевает срок приема заявок на один из этапов по программе рассрочки для производителей безалкогольных напитков на покупку оборудования для маркировки, сообщает оператор. В России вводится акциз на сахаросодержащие напитки

В начале июля ЦРПТ объявил о запуске двух программ поддержки производителей безалкогольных напитков — это на выбор рассрочка на три года или компенсация 50% затрат на оборудование.

"Оператор системы цифровой маркировки "Честный знак" принял решение продлить срок приема заявок по программе поддержки производителей безалкогольных напитков… Это рассрочка на три года, притом в первый год оплаты не требуется. Она доступна для всех участников рынка независимо от масштаба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки на оснащение оборудованием в рассрочку в рамках первого этапа – маркировки безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, растительного молока, компотов) будут приниматься до 1 сентября, в рамках второго этапа — этих же напитков в банке — до 1 сентября. При этом в рамках третьего этапа — все оставшиеся категории во всех видах упаковки — до 31 декабря. Таким образом, как следует из релизов ЦРПТ, программу в рамках первого этапа продлили на один месяц.

"Сроки подготовки к новым требованиям короткие. Продление программы даст возможность своевременно подготовиться к внедрению, спланировать финансовые затраты с помощью программ рассрочки", — подчеркнула руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

В России с 1 июня идет эксперимент по маркировке соков и безалкагольных напитков, который продлится до конца августа. Кроме того, с 1 сентября в стране начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски.