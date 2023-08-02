МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", запустила совместно со "Сбером" крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), установленных в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток", сообщает ретейлер. X5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дешево"

"X5 и "Сбер" запустили крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки… Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и "Сбера". Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки", — говорится в сообщении. Там уточняется, что воспользоваться опцией можно будет на 15 000 кассах самообслуживания, установленных в 650 супермаркетах "Перекрёсток" и 3450 магазинах "Пятёрочка".

Позже ретейлер сообщил РИА Новости, что оплатить покупку с помощью сервиса можно и не улыбаясь — достаточно просто посмотреть в камеру несколько секунд. Когда покупатель выбирает опцию "Оплата улыбкой", на экране КСО появляется видео клиента. При этом все биометрические данные хранятся в "Сбере" и передаются через шифрованные каналы с высокой степенью защищённости, партнёры проекта не получают доступ к биометрическим данным клиентов.

В компании отметили, что для активации нового метода платежа в приложении "Сбербанк Онлайн" необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. Затем, после сканирования товаров на КСО, установленных в магазинах X5, нужно выбрать сервис "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру. В базовой сборке используется 3D-камера, которая легко и быстро считывает черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности. Степень разрешения позволяет обеспечить высокий уровень безопасности.

"Мы развиваем нашу систему платежных сервисов SberPay для того, чтобы покупатель мог оплатить покупки как ему удобно: по QR-коду, по кнопке в интернете, с помощью NFC на телефонах Android и теперь просто улыбкой", — поделился старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 2 августа под управлением компании находится 22 800 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дёшево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".