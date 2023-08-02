МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) заключен первый биржевой договор на поставку сухого молока, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Рост цен на топливо в России временный, заявила ФАС

"На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже заключен первый биржевой договор на поставку сухого молока. На торгах было реализовано 20 тонн продукции на общую сумму 3,18 миллиона рублей. В качестве биржевого базиса поставки выступил склад ООО МК "Апастовский", расположенный в Республике Татарстан. Способ поставки – самовывоз автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это стало возможным благодаря работе ФАС — популяризации биржевой торговли среди участников агропродовольственных рынков.

Достижение определенных объемов биржевой торговли в будущем даст основу для формирования репрезентативных ценовых индикаторов на сухое молоко, также отмечает пресс-служба ведомства. А такие индикаторы могут использоваться как участниками рынка при планировании своей хозяйственной деятельности, так и органами власти при осуществлении регуляторной политики.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.