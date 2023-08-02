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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230802/841272035.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Потребрынок
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Часть "черноморской инициативы", касающаяся российской стороны, остается не выполненной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия готова незамедлительно... ПРАЙМ, 02.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Часть "черноморской инициативы", касающаяся российской стороны, остается не выполненной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете", — ответил политик на вопрос о готовности вернуться к переговорам по зерновой сделке.