МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Часть "черноморской инициативы", касающаяся российской стороны, остается не выполненной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете", — ответил политик на вопрос о готовности вернуться к переговорам по зерновой сделке.