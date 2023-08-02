МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Число покупателей лапши быстрого приготовления по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее среди жителей больших городов РФ сильнее всего выросло в Уфе, Краснодаре и Саратове, сообщила компания "Маревен Фуд Сэнтрал" (торговые марки "Роллтон", BIGBON) со ссылкой на исследование Brand Pulse. Российские сыроделы увеличили выпуск продукции на 8,3 процента

Исследование Brand Pulse проводилось среди более чем 40 тысяч потребителей страны. "Больше всего продукты быстрого приготовления любят жители Уфы, Краснодара и Саратова. В Уфе число горожан, покупающих лапшу быстрого приготовления, выросло за последний год на 41%, а любителей готового картофельного пюре — на 22,5%", — говорится в материалах.

На втором месте по темпам роста потребления таких продуктов — Краснодар, где доля покупателей лапши выросла за год на 36%, а пюре — на 32,5%. Заметно чаще эти продукты стали покупать и жители Саратова — там число потребителей лапши увеличилось на 35%, а пюре — на 12%.

"В Воронеже, Тюмени и Казани доля потребителей, регулярно покупающих лапшу, сократилась, соответственно, на 38%, 35% и 15%, а пюре — на 20%, 37% и 35%", — также говорится в материалах.

В свою очередь жители Москвы и Санкт-Петербурга за последний год стали чаще покупать картофельное пюре быстрого приготовления: на 17% и 23%, соответственно. А потребление лапши в Москве выросло на 2,6%, а в Петербурге — снизилось на 3,2%.