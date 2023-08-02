МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде. Назван фильм, возглавивший кинопрокат в России и СНГ за уикенд

"Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за демонстрацию среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Речь идёт об отсутствии маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу").

Ранее суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" по аналогичной статье. Протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".

В пресс-службе сервиса пояснили, что штраф за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений выставлен генеральному директору "Яндекса" Артему Савиновскому как должностному лицу по протоколу, который "Кинопоиск" уже получил 4 июля. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с онлайн-кинотеатрами

"Речь идет о протоколе, по которому "Кинопоиск" уже получил штраф 4 июля по решению суда за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений (не пропаганду). По данной статье закона протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо — в нашем случае на генерального директора "Кинопоиска", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что они планируют обжаловать решение суда, потому что "закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений".

Кроме того, в сообщении говорится, что у данных фильмов возрастная маркировка "18+" была установлена, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

"Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов", — заключили в пресс-службе "Кинопоиска".