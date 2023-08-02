МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россия не видит смысла в продлении зерновой сделки в условиях полного отсутствия прогресса в реализации ее российской части, пресс-служба Кремля передала телефонный разговор российского президента Владимира Путина с президентом Турции Эрдоганом. Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

"Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", — также отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент России рассказал, что прорабатываются варианты поставок российского зерна для нуждающихся стран, в том числе безвозмездно.

"Этот вопрос (вопрос о поставках нуждающимся странам — прим.ред.) предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", — передает пресс-служба.

Кроме того, Путин обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли.

"С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое", — говорится в сообщении пресс-службы.