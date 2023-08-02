РИМ, 2 авг — ПРАЙМ. Национальный союз потребителей Италии (Unc) выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимся быстрым ростом цен на пищевые продукты. Более половины итальянцев сократили расходы на электричество, выявил опрос

На основании последних данных Национального института статистики Unc сформировал и обнародовал в среду рейтинг 20 товаров, цены на которые максимально выросли в Италии в годовом исчислении. Первую строчку в этом списке занимает сахар, который по сравнению с июлем 2022 года подорожал сразу 47,3%. На втором месте находится оливковое масло, цена на которое увеличилась на 30,1%. Замыкает тройку рекордсменов картофель, подорожавший на 27,3%.

В группу продовольственных товаров, цены на которые увеличились более чем на пятую часть, входят также такие важные для средиземноморской диеты продукты, как рис (27%) и свежие овощи (20%). Еще около десятка товаров подорожали более чем на 15%. В их числе – консервированное молоко (19,4%), пиво (17,7%), безалкогольные напитки (17,2%), мороженое (17%) и маргарин (15,1%).

"Эти данные демонстрируют необходимость срочного вмешательства в целях противодействия инфляции, в частности, запрещая использовать алгоритмы для повышения цен", — заявил в этой связи президент Unc Массимилиано Дона. Экономисты UniCredit ожидают сокращения ВВП Италии во втором квартале

В конце июня исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) опубликовал доклад, который показал, что итальянцы быстро сокращают расходы на приобретение товаров краткосрочного пользования, прежде всего, пищевых продуктов. Согласно этому исследованию, расходы итальянских семей на продовольствие в прошлом году снизились на 3,7%, причем в четвертом квартале – на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Комментируя эти данные, Дона заявил тогда, что "итальянцы сидят на принудительной диете из-за взлетевшей до звезд инфляции, которая после энергетических товаров в основном затронула пищевые продукты".

Ранее эксперты Unc отмечали, что тенденция экономить на питании выявилась на Апеннинах еще во время пандемии. При сравнении данных о покупках продовольственных товаров выяснилось, что в январе текущего года в натуральном выражении они сократились по сравнению с январем 2022 года на 4,4%, а по сравнению с январем 2021 года – на 6,3%.