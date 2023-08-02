МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Кондиционеры, посудомоечные машины и другие бытовые приборы подорожают в России в случае установления пошлин на их ввоз в страну, при этом сократится и объем поставок, рассказали РИА Новости опрощенные представители ритейла. Sokolov подсчитал траты россиян на ювелирные изделия

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию проекта решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщила, что в комиссию поступило предложение повысить ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров и сплит-систем, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин до 3-10%. На данный момент установлена нулевая ставка импортной пошлины на данные товары.

"Любое ограничение конкуренции, либо повышение пошлин, зачастую приводит к удорожанию продукции. Товар, который закупает Merlion как дистрибьютор, является импортным", — заявили в пресс-службе крупного дистрибьютором Merlion.

Директор по продукту Starwind (торговая марка Merlion) Александр Галкин также отметил, что в настоящий момент в России нет предприятий, которые бы производили самостоятельно бытовые сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом. По его словам, отдельные компании пробуют в тестовом режиме запустить процесс сборки приборов по технологиям SKD (крупноузловой) или CKD (мелкоузловой), что позволит им заявлять, о том, что приборы произведены в РФ, однако большинство компонентов будут ввозиться из других стран. Россиянам рассказали, как правильно выбрать спелый арбуз

"В связи с этим введение решения о повышении ввозной пошлины приведет к удорожанию цен для конечных покупателей. Рынок адаптируется под нововведения, но объем ввоза снизится… И кондиционеры, и посудомоечные машины благодаря доступности по цене все чаще появляются в квартирах и домах россиян. Люди оценили преимущества использования этих бытовых приборов. Текущее количество ежегодно импортируемых приборов обеспечивает текущие потребности в полном объеме", — подчеркнул Галкин.

В свою очередь директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев рассказал, что повышение ввозных пошлин — это вынужденная мера для возможности развития производства на территории страны, поскольку для локализации производства бизнесу необходимы более выгодные условия внутри страны.

"Некоторый рост цен — небольшая плата за новые рабочие места, приток инвестиций и рост промпроизводства… Россия останется крупнейшим рынком Европы по кондиционерам (по спросу — ред.). У нас значительный потенциал, и конечно его нужно использовать не только для сбора конечной продукции, но и для развития полного цикла собственных производств, включая комплектующие, станки и оборудование", — заключил эксперт.