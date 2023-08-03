МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Затраты на вещи для школьника будут на 20-25 процентов меньше, если их приобретать в правильное время, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Названа стоимость базового школьного набора

По его словам, перечень того, что потребуется ученику к первому сентября, как правило, заранее известен. Если покупать это не в конце августа, а в начале, то выбор окажется существенно богаче, сказал Чумаков.

В этот период есть летние распродажи и акции, отметил он.

Маркетолог подчеркнул, что правильный выбор момента покупки даст возможность уменьшить расходы на то, чтобы собрать ребенка в школу.

Чумаков предупредил, что в первые полторы или две недели последнего месяца лета будут держаться наиболее выгодные цены. "Потом не столько произойдет подорожание, сколько будет меньше скидок и дешевых товаров", — сказал он.