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Россиянам дали совет, как купить товары для школы на 25 процентов дешевле
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Затраты на вещи для школьника будут на 20-25 процентов меньше, если их приобретать в правильное время, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор агентства маркетинговых... ПРАЙМ, 03.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, школа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Затраты на вещи для школьника будут на 20-25 процентов меньше, если их приобретать в правильное время, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
По его словам, перечень того, что потребуется ученику к первому сентября, как правило, заранее известен. Если покупать это не в конце августа, а в начале, то выбор окажется существенно богаче, сказал Чумаков.
В этот период есть летние распродажи и акции, отметил он.
Маркетолог подчеркнул, что правильный выбор момента покупки даст возможность уменьшить расходы на то, чтобы собрать ребенка в школу.
Чумаков предупредил, что в первые полторы или две недели последнего месяца лета будут держаться наиболее выгодные цены. "Потом не столько произойдет подорожание, сколько будет меньше скидок и дешевых товаров", — сказал он.