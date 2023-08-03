МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Россиянам рассказали, как правильно выбрать спелый арбуз

"В домашних условиях целая дыня хранится около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Идеально разместить ее на мягкой поверхности в темном и прохладном месте… Разрезанный плод можно хранить только в холодильнике", — заявили там.

В ведомстве отметили, что если не использовать в таком случае холодильник, то мякоть быстро заветрится и станет непригодной для употребления. Кусочки дыни при этом рекомендуется накрыть пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток.

При выборе плода в Роскачестве посоветовали ориентироваться на цвет, кожуру и запах. "В первую очередь нужно обратить внимание на цвет плода. У спелой дыни он равномерный, без зеленых пятен. Потемнения и коричневатые пятна на кожице — признак того, что плод переспел или уже начал портиться из-за долгого хранения. Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах", — подчеркнули в организации.

Кроме того, там уточнили, что если вмятинка при нажатии остается на поверхности, когда давление уже не оказывается, то, скорее всего, плод переспел. На это укажет и характерный "винный" запах. "При выборе дыни обычно не ориентируются на звук шлепка или щелчка. Однако в случае сортов, имеющих толстую кожицу, прием может быть полезным. Спелая дыня будет издавать глухой звук", — заключили в организации.