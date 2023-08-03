МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, находится в процессе прекращения продаж своей продукции в РФ под международными брендами, переходит к реализации товаров только под местными, следует из его финансовой отчетности. Жаркая погода создает угрозы мировому рынку кофе, предупредили эксперты

"JDE Peet's находится в процессе прекращения присутствия международных брендов на российском рынке", — пишет компания. Вместе с этим происходит переход на реализацию товаров только под местными брендами, добавляет она.

Компания отмечает, что ребрендинг Jacobs в России привел к потерям в размере 185 миллионов евро в первом полугодии. Кроме того, переход на локальные бренды приведет к сокращению вклада РФ в общую выручку JDE Peet's.

Компания указывает, что с начала конфликта на Украине стремилась к тому, чтобы ее российский бизнес функционировал как можно более самостоятельно, чему и должен способствовать переход на местные бренды.

JDE Peet's — американо-голландский производитель кофе и чая, присутствующий более чем на 100 рынках по всему миру. В портфель компании входят такие бренды как Jacobs, Tassimo, L'Or и Pickwick.