МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к развивающимся странам и государствам G20 выступить с единой позицией по зерновой сделке – это "пиар-акция", за которой ничего не стоит, никакого влияния она не окажет, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Россия нашла первого покупателя на свое зерно по выросшим ценам

Агентство Рейтер сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".

"С юридической точки зрения оно абсолютно ничтожно. Это своего рода пиар-акция Борреля, его инициатива, за этим вообще ничего не стоит. Он пытается быть, что называется, в струе, обращаясь к развивающимся странам, к G20. Россия сказала, что нужно решить сначала вопрос с договорённостями. Поэтому ни на страны G20, ни на развивающиеся страны это никакого влияния не оказывает", — сказал он в беседе с агентством.

По словам эксперта, такое заявление вполне ожидаемо, поскольку Евросоюз и в целом Запад заинтересованы в продолжении зерновой сделки и в поставках зерна, прежде всего, им. Гусев напомнил о намерении Москвы, озвученном на саммите "Россия-Африка", и далее поставлять безвозмездно зерно нуждающимся странам.

"Разве это может оставить равнодушным господина Борреля? Запад в лице ЕС и США будет сейчас вставлять палки в колеса, заявлять, что Россия зерновую сделку использует в своих целях. То есть, они всё переворачивают с ног на голову, заявляя, что РФ ведет себя неправильно", — отметил он.

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.