МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Водка в России вряд ли подешевеет из-за снижения минимальной цены на этиловый спирт: это снижение не настолько значительно и, скорее, позволит производителям лишь удерживать цены, но в целом мера поддержит отрасль в условиях сокращения экспорта, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт

"У компаний нет коммерческого резона снижать стоимость готовой продукции. Теоретически (это — прим. ред.) возможно, но тогда для сохранения коммерческих показателей производителям придется увеличивать нагрузку на свои мощности (что не всегда возможно), чтобы при новой сниженной цене выполнить свои цифры", — высказала мнение основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Ранее в четверг Минфин сообщил, что минимальная цена на этиловый спирт в России будет снижена с 68 рублей до 55 рублей за литр в связи с падением внутренних цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 году.

Президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар отметил, что снижение минимальной цены на этиловый спирт на 13 рублей в пересчете на бутылку водки – это 2,5 рубля. "В ситуации растущей инфляции и влияния на рынок макроэкономических факторов такое снижение позволит производителям удерживать цены на свою продукцию на текущем уровне", — считает он.

А руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие будут минимальные розничные цены на водку. "Рискну предположить, что такая мера может быть направлена не столько на снижение минимальных цен, сколько на поддержку отрасли в условиях сокращения экспорта", — заявил эксперт.

В настоящее время в России установлены МРЦ на водку и другие крепкие напитки, а также на игристые вина и шампанские. В прошлом году МРЦ на крепкий алкоголь были повышен: минимальная стоимость водки выросла до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, коньяка — до 517 рублей за полулитровую бутылку, бренди — до 375 рублей.