МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Устройства от бренда Apple оказались самыми востребованными у россиян на вторичном рынке, при это лидером стал iPhone 12 Pro на 256 гигабайт, рассказали РИА Новости в МТС на основе собственных данных. Bloomberg узнал подробности о внешнем виде iPhone 15

"В первом полугодии 2023 года более 90% продаж таких устройств пришлось на бренд Apple. Лидером стала модель iPhone 12 Pro 256 ГБ… которая заняла 20% продаж в штуках. В тройку популярных смартфонов также вошли iPhone 11 64 ГБ (14%) и iPhone 11 Pro 256 ГБ (11%). Лидером среди моделей на ОС Android стал Samsung Galaxy S21", — подсчитали там.

Отмечается, что с января этого года продажи подержанных и уцененных смартфонов растут в среднем на 5% ежемесячно. В компании связывают такой интерес с доступной ценой – стоимость таких устройств может быть до 50% ниже, чем у новых. Кроме того, подержанные гаджеты проходят полный предпродажный сервис: гигиеническую чистку и проверку работоспособности от авторизованного сервисного центра, что гарантирует качество смартфона.

МТС вышла на вторичный рынок смартфонов в мае прошлого года. Уцененные и подержанные гаджеты поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети. Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок.

В феврале в "Мегафоне" рассказали агентству, что в 2022 году среди брендов по продажам на вторичном рынке смартфонов лидером в России стал Samsung, однако самой популярной моделью оказался iPhone 7 от компании конкурента — Apple.