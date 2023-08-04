МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Торговые сети в России могут обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр, Госдума рассмотрит соответствующий проект в октябре, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект. Эксперты выяснили, мужчины или женщины чаще посещают магазины

"Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей". Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или один литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению", — говорится в сообщении.

В профильном комитете по промышленности и торговле газете подтвердили, что проект закона рассмотрят осенью, и он может быть принят в первом чтении уже в октябре.

По мнению автора проекта вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, на данный момент стоимость товара не меняется либо немного дешевеет, а количество продуктов в упаковке уменьшается, например, в упаковке продается всего девять яиц, а не десять. Подобная ситуация может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие.

"После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона", — заявил Чернышов.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, в свою очередь, подчеркнул, что цена, пропорциональная весу, объему и количеству продукта, повысит уровень информированности покупателей, так как сравнивать цены станет намного проще.

Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.

В пресс-службе кабмина сообщили газете, что проект федерального закона направлен для подготовки официального отзыва в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.