МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Сырный фестиваль и фермерская ярмарка пройдет в Истре с 4 по 6 августа и позволит гостям познакомиться с отечественной продукцией и продегустировать российские сыры, колбасы и сладости, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. Минсельхоз: Россия увеличила свою долю на мировом продовольственном рынке

"С 4 по 6 августа в Истре пройдет Сырный фестиваль и фермерская ярмарка. Гости смогут познакомиться с продукцией отечественных производителей и продегустировать сыры, колбасы, сладости, а также приобрести на ярмарке сувениры народных художественных промыслов. Будет организована выставка сельскохозяйственной техники, фуд-корт и многое другое. Детей ждут активности в игровой зоне", — рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, в фестивале примут участие более 350 фермеров и ремесленников из 49 регионов России. Местом проведения станет Истринская сыроварня Олега Сироты, куда будет организован бесплатный трансфер от ж/д станций "Истра" и "Ново-Иерусалимская".

"У гостей ярмарки будет возможность узнать о продукции российских производителей и открыть для себя новые вкусы. А у фермеров — заявить о себе и обменяться опытом. В этом году обновился состав участников. Например, мы ждем фермеров из новых российских регионов. Число участников в этом году также выросло. Если в прошлом году их было 300, то в этом уже 350. Мы также ожидаем, что мероприятие посетят более 100 тысяч человек", – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства.