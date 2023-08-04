МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ряд молочных продуктов в России в июле этого года потеряли в цене относительно предшествующего месяца, сильнее всего подешевела сгущенка, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Граждан предупредили, когда и насколько подорожают молочные продукты

"В июле (по сравнению с июнем — ред.) в России снизились цены на целый ряд видов молочной продукции… По данным системы, наибольшее снижение цен зафиксировано у сгущенного молока – на 2,86%, до уровня 272 рубля за литр", — подсчитали там.

Отмечается, что также подешевели пастеризованные сливки — на 1,3%, до 229 рублей за литр, пастеризованное молоко — на 1,4% до 72 рублей, кефир — на 1,2%, до 80 рублей. Мороженое же потеряло в цене 1,25%, до 633 рублей за килограмм, сыр — 1,19%, до 830 рублей за килограмм. Уменьшились цены также на ряженку, простоквашу, творог, сметану и ряд других молочных продуктов.

"Без изменений по итогам июля остались цены на ультрапастеризованное молоко, и йогурт. Вместе с тем выросла средняя стоимость айрана, пахты, кумыса. Наибольшее подорожание показало сухое молоко, его стоимость увеличилась на 8,46%, до 692 рублей за килограмм", — добавили в ЦРПТ.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. С 1 сентября в стране начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски.