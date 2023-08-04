МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают более трети россиян, каждый четвертый сообщил о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Рост цен на топливо в России временный, заявила ФАС

Респондентов спросили, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их наблюдениям, за последний месяц заметно выросли. Четверть опрошенных (24%) назвала хлеб и хлебобулочные изделия, 38% — мясо и птицу, 27% — молоко и молочные продукты, 22% — яйца, 18% — растительное масло, 33% — сахар, 22% — овощи, 29% — рыбу и морепродукты, 20% — крупу и макаронные изделия.

Из хозтоваров 18% респондентов увидели рост цен на моющие и чистящие средства, 16% — на средства личной гигиены, 23% — на одежду и обувь, 19% — на электронику и бытовую технику, 23% — на строительные материалы.

Кроме того, о росте цен на лекарства сообщили 33% опрошенных, на бензин — 32%, на алкогольные напитки — 13%.

Чуть больше четверти (27%) сообщили о росте цен на жилищно-коммунальные услуги, 19% — на медицину, 13% — на услуги пассажирского транспорта, 14% — на бытовые услуги.

Опрос фонда "Общественное мнение" проведен 28-30 июля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных в России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.