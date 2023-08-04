МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в июле продемонстрировал незначительный рост, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В России отметили рост цен на мясо и птицу

"Среднее значение индекса в июле 2023 года составило 123,9 пункта, что на 1,5 пункта (1,3%) выше июньского показателя, но на 16,6 пункта (11,8%) ниже показателя соответствующего месяца прошлого года. Зафиксированный в июле рост был обусловлен резким повышением индекса цен на растительные масла, которое частично компенсировалось существенным падением индекса цен на сахар и незначительным снижением индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло вырос по отношению к июню на 14 пунктов, или на 12,1%, — до 129,8 пункта. Такой значительный рост объясняется повышением мировых котировок подсолнечного, пальмового, соевого и рапсового масла. Индекс цен на зерновые в свою очередь снизился на 2,1%, или на 2,7 пункта, до 126,6 пункта, и ФАО объясняет это снижением цен на все основные зерновые. Так, кукуруза и пшеница подешевели благодаря хорошим перспективам урожая.

Индекс цен на молочную продукцию опустился к июню на 0,5 пункта, или на 0,4%, — до 116,3 пункта. Организация объясняет это более низкими котировками сухого обезжиренного молока и сливочного масла, что обусловлено слабой рыночной активностью в Европе в связи с наступлением периода летних отпусков и ожидаемым снижением импортного спроса в ближайшие месяцы в результате царящей на рынках неопределенности относительно дальнейшей динамики цен.

Индекс цен на мясо снизился с уровня июня на 0,4 пункта, или на 0,3%, до 117,8 пункта. Мировые цены на говядину упали в результате увеличения экспортных поставок из Океании и снижения импортного спроса со стороны азиатских стран в связи с ростом запасов и замедлением продаж на внутреннем рынке. Цены на мясо птицы также немного снизились ввиду увеличения объема поставок из ведущих стран-экспортеров и несмотря на сохраняющиеся последствия вспышек птичьего гриппа в основных местах производства.

Индекс цен на сахар в июле снизился к июню на 5,9 пункта, или на 3,9%, — до 146,3 пункта. В июле на мировые котировки сахара повлияли хорошие темпы уборочной кампании сезона 2023–2024 годов в Бразилии и увеличение количества осадков в большинстве районов выращивания в Индии, благоприятно сказавшееся на влажности почвы.