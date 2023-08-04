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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230804/841295722.html
Россиянам объяснили, почему нельзя пробовать арбуз перед покупкой
Потребрынок
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Просить у продавцов продегустировать арбуз опасно из-за риска появления в ягоде патогенной миклофлоры, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления... ПРАЙМ, 04.08.2023
общество , потребрынок, здоровье, рынки, бизнес, товарно-сырьевые рынки, новости, продажа, роспотребнадзор, арбуз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Просить у продавцов продегустировать арбуз опасно из-за риска появления в ягоде патогенной миклофлоры, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
Эксперт заявила, что вскрывать арбуз в месте реализации и продавать его частями категорически запрещено, так как неизвестно, когда и что резали этим ножом и когда его мыли.
По ее словам, арбуз — это оптимальная влажная среда для развития и патогенной миклофлоры в случае его неправильной обработки и реализации.
"Арбуз — это как кот в мешке, знаете, пока мы не разрежем и не попробуем, мы не знаем, что ждёт нас внутри, а уж, тем более, определить на глаз наличие нитратов и пестицидов практически невозможно", — добавила Раева.
Эксперт также отметила, что перед употреблением арбуз необходимо тщательно промыть, и желательно с мылом, особенно если употреблять его будут дети.