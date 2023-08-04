МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Просить у продавцов продегустировать арбуз опасно из-за риска появления в ягоде патогенной миклофлоры, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Россиянам рассказали, как правильно выбрать спелый арбуз

Эксперт заявила, что вскрывать арбуз в месте реализации и продавать его частями категорически запрещено, так как неизвестно, когда и что резали этим ножом и когда его мыли.

По ее словам, арбуз — это оптимальная влажная среда для развития и патогенной миклофлоры в случае его неправильной обработки и реализации.

"Арбуз — это как кот в мешке, знаете, пока мы не разрежем и не попробуем, мы не знаем, что ждёт нас внутри, а уж, тем более, определить на глаз наличие нитратов и пестицидов практически невозможно", — добавила Раева.

Эксперт также отметила, что перед употреблением арбуз необходимо тщательно промыть, и желательно с мылом, особенно если употреблять его будут дети.