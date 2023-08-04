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2023-08-04T13:45:04+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230804/841297073.html
Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Потребрынок
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Вместо обещаний США должны способствовать реализации условий "черноморской инициативы" в отношении российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 04.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, сша, дмитрий песков, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Вместо обещаний США должны способствовать реализации условий "черноморской инициативы" в отношении российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев. Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить. Как только это будет сделано незамедлительно сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом (РФ, Владимиром — прим. ред.) Путиным", — уточнил Песков.
"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась.
Россия 18 июля уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.