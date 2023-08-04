МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Вместо обещаний США должны способствовать реализации условий "черноморской инициативы" в отношении российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

"Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев. Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить. Как только это будет сделано незамедлительно сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом (РФ, Владимиром — прим. ред.) Путиным", — уточнил Песков.

"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году. Согласно договоренностям, российское и украинское зерно должны были беспрепятственно поставляться нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касавшаяся российского экспорта, не выполнялась.

Россия 18 июля уведомила Турцию, ООН и Украину о выходе из зерновой сделки.