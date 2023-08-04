МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконный оборот табака и никотинсодержащей продукции, как в случае с ответственностью за оборот этилового спирта без лицензии. Закон опубликован на официальном сайте. Путин заявил о сохранении объемов финансирования развития инфраструктуры

За незаконное производство или продажу табачной продукции и сырья для ее производства в случае отсутствия признаков уголовного деяния полагается административный штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификация от двух до трёх лет лет с изъятием (или без) изготовленного товара, оборудования и сырья.

Для юрлиц это правонарушение повлечёт штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота; либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с соответствующей конфискацией или без таковой.

Использование и (или) владение незарегистрированным оборудованием для производства табачной и никотинсодержащей продукции или соответствующего сырья повлекут наложение административного штрафа для граждан от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией оборудования; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией; на юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией. Использование и (или) владение зарегистрированным оборудованием, но не законсервированным в отсутствие лицензии на соответствующее производство влекут аналогичные наказания.

В добавление к сказанному, незаконное производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства физлицами повлекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией. Предусматривается исключение для граждан, выполняющих свои обязанности по трудовому договору или договору ГПХ для юрлиц и ИП, имеющих соответствующую лицензию.