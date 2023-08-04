2023-08-04T15:02:58+03:00
2023-08-04T15:02:58+03:00
2023-08-04T15:02:58+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230804/841298436.html
Минсельхоз оценил рост пошлины на экспорт пшеницы с 9 по 15 августа
Потребрынок
Новости
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. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 августа включительно вырастет до 2918,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы — вырастет... ПРАЙМ, 04.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 августа включительно вырастет до 2918,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы — вырастет до 1759,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 231,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене 171,2 доллара, на кукурузу — при цене 201,1 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 по 8 августа включительно составляет 2681,8 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на экспорт кукурузы — 1596,7 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.