2023-08-07T08:54:13+03:00
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2023-08-07T08:54:13+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230807/841311997.html
В Минсельхозе объяснили причины роста цен на индейку
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https://россиясегодня.рф
. Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Рост затрат на оборудование,... ПРАЙМ, 07.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Рост затрат на оборудование, транспортировку, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы — например, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5% и уже разослала соответствующее письмо партнерам, написало в понедельник издание "Коммерсант".
"Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет. Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек", — заявили в пресс-службе Минсельхоза.
Там также отметили, что индейководство демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. Кроме того, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по этому показателю с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.