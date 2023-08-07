МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Плодоовощная продукция в России с 25 июля подешевела на 0,5 процента

Рост затрат на оборудование, транспортировку, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы — например, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5% и уже разослала соответствующее письмо партнерам, написало в понедельник издание "Коммерсант".

"Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет. Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек", — заявили в пресс-службе Минсельхоза.

Там также отметили, что индейководство демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. Кроме того, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по этому показателю с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.