МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла, по итогам 2022 года экспорт российской сельхозпродукции вырос более чем на 50%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.

"Последовательно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой", — отметил Догадкин.

Кроме того, власти Катара заняли твердую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям. "Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине", — заявил посол.

По его словам, отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер, и Катар — как неотъемлемый член Совета — является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.

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