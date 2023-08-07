МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Розничные продажи духов в России во втором квартале 2023 года увеличились на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а цены на духи и туалетную воду снизились на 4% за тот же период, следует из сообщения оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россиянам рассказали, как избежать неприятностей с багажом

"Розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду 2022 года. Продажи туалетной воды увеличились по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 19%… Цены на духи и туалетную воду во втором квартале 2023 года снизились на 4% к аналогичному периоду прошлого года", — говорится в сообщении.

При этом средневзвешенные цены на парфюмерную воду и одеколон повысились на 8% и 25% соответственно. Однако в ЦРПТ подчеркнули, что рост цен не повлиял на популярность этих товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — на 5%.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. С 1 сентября в стране начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски.