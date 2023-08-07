2023-08-07T16:53:00+03:00
2023-08-07T16:54:50+03:00
2023-08-07T16:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230807/841324697.html
Росрыболовство раскрыло, насколько упали оптовые цены на сельдь
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Оптовые цены на сельдь за первое полугодие упали на 10-20% к уровню аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. "За первое полугодие оптовые цены на... ПРАЙМ, 07.08.2023
потребрынок, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, рыба, росрыболовство, оптовые цены
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723969.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723969.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723968.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723968.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723956.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723956.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230707/841027119.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Оптовые цены на сельдь за первое полугодие упали на 10-20% к уровню аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
"За первое полугодие оптовые цены на сельдь тихоокеанскую и сельдь атлантическую снизились на 21% и 10% к уровню 2022 года соответственно", — говорится в сообщении.
Росрыболовство регулярно осуществляет мониторинг цен на основные виды рыбной продукции: согласно оценкам ведомства, тихоокеанская неразделанная сельдь подешевела год к году на 21%, до 62 рублей за килограмм, атлантическая неразделанная сельдь — на 10%, до 93 рублей за килограмм. Оптовая цена филе минтая не изменилась и составляет 205 рублей за килограмм.
Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, подчеркивает ведомство.