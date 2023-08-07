МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Оптовые цены на сельдь за первое полугодие упали на 10-20% к уровню аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Росрыболовство спрогнозировало объем добычи водных биоресурсов в 2023 году

"За первое полугодие оптовые цены на сельдь тихоокеанскую и сельдь атлантическую снизились на 21% и 10% к уровню 2022 года соответственно", — говорится в сообщении.

Росрыболовство регулярно осуществляет мониторинг цен на основные виды рыбной продукции: согласно оценкам ведомства, тихоокеанская неразделанная сельдь подешевела год к году на 21%, до 62 рублей за килограмм, атлантическая неразделанная сельдь — на 10%, до 93 рублей за килограмм. Оптовая цена филе минтая не изменилась и составляет 205 рублей за килограмм.

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, подчеркивает ведомство.