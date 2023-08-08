"Контур.Маркет": школьные рюкзаки в России в среднем подорожали почти на 60 процентов за год
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на школьные рюкзаки на российском рынке в 2023 году выросла на 58% по сравнению с 2022 годом, а на маркеры для выделения текста — на 36%, следует из исследования сервиса "Контур.Маркет", подготовленного для РИА Новости.
По подсчетам аналитиков сервиса, средняя цена на школьные рюкзаки за год увеличилась на 58% и составила 4 962 рубля, а на маркеры для выделения текста — на 36%, до 71 рубля за штуку.
"Больше всего подорожали рюкзаки. Сейчас на рынке широкий выбор вариантов, и цены колеблются от 300 до 30 000 рублей. Дороже всего обойдутся наборы, куда входит рюкзак, пеналы, кошельки, сумки для сменной обуви и иногда наборы с карандашами. Самая высокая цена за один рюкзак вне наборов — почти 14 000 рублей", — говорится в исследовании.
Отмечается, что рост цен в 2023 году связан сразу с несколькими факторами: "Часть товаров подорожала из-за трудностей с логистикой, если это заграничные бренды. Их могут заменять бренды из Китая и других стран, из которых поставки идут стабильно, — но цены на такие товары не ниже", — комментирует аналитик сервиса Дарья Жигалина.
Цены на остальные товары за год не изменились или даже немного снизились. Так, например, стоимость набора карандашей осталась прежней (51 рубль), тетради, пеналы, ручки и фломастеры подешевели на 13%, 4,7%, 1,6% и 1% соответственно.
Однако, по данным "Контур.Маркета", со второй половины августа до начала сентября обычно наблюдается пик продаж, который приводит к резкому росту цен: за август 2022 года ручки подорожали на 58%, тетради — на 39%, а пеналы — на 29%. "Можно не сомневаться, что чем ближе 1 сентября, тем выше цены. Поэтому лучше приобретать необходимые школьникам принадлежности в конце июля – начале августа, так получится отчасти сэкономить", – добавляет Жигалина.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230808/841327426.html