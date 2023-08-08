МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на школьные рюкзаки на российском рынке в 2023 году выросла на 58% по сравнению с 2022 годом, а на маркеры для выделения текста — на 36%, следует из исследования сервиса "Контур.Маркет", подготовленного для РИА Новости. Россиянам дали совет, как купить товары для школы на 25 процентов дешевле

По подсчетам аналитиков сервиса, средняя цена на школьные рюкзаки за год увеличилась на 58% и составила 4 962 рубля, а на маркеры для выделения текста — на 36%, до 71 рубля за штуку.

"Больше всего подорожали рюкзаки. Сейчас на рынке широкий выбор вариантов, и цены колеблются от 300 до 30 000 рублей. Дороже всего обойдутся наборы, куда входит рюкзак, пеналы, кошельки, сумки для сменной обуви и иногда наборы с карандашами. Самая высокая цена за один рюкзак вне наборов — почти 14 000 рублей", — говорится в исследовании.

Отмечается, что рост цен в 2023 году связан сразу с несколькими факторами: "Часть товаров подорожала из-за трудностей с логистикой, если это заграничные бренды. Их могут заменять бренды из Китая и других стран, из которых поставки идут стабильно, — но цены на такие товары не ниже", — комментирует аналитик сервиса Дарья Жигалина.

Цены на остальные товары за год не изменились или даже немного снизились. Так, например, стоимость набора карандашей осталась прежней (51 рубль), тетради, пеналы, ручки и фломастеры подешевели на 13%, 4,7%, 1,6% и 1% соответственно.

Однако, по данным "Контур.Маркета", со второй половины августа до начала сентября обычно наблюдается пик продаж, который приводит к резкому росту цен: за август 2022 года ручки подорожали на 58%, тетради — на 39%, а пеналы — на 29%. "Можно не сомневаться, что чем ближе 1 сентября, тем выше цены. Поэтому лучше приобретать необходимые школьникам принадлежности в конце июля – начале августа, так получится отчасти сэкономить", – добавляет Жигалина.