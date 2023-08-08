МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Россияне стали покупать больше товаров для дачи: так, продажи лежаков и шезлонгов в июне-июле 2023 года выросли в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а гамаков – на 67%, рассказали РИА Новости в "Авито" на основе собственных данных. Депутат ГД рассказал, как построить дачную печь, чтобы не устроить пожар

"Россияне все больше предпочитают проводить время на даче и вкладываются в обустройство загородного участка… Так, по данным "Авито", продажи лежаков и шезлонгов в июне-июле текущего года выросли в 2,2 раза в сравнении с дачным сезоном 2022 года, а гамаков – на 67% год к году", — говорится в исследовании.

Рост продаж мебели для дачи был сильнее заметен в начале сезона: гамаки и лежаки с шезлонгами в июне покупали на 17% активнее, чем в июле.

Аналитики также отметили рост спроса на садовую технику. Так, продажи газонокосилок и триммеров в июле 2023 года выросли в 2,3 раза год к году, востребованность садовых тележек увеличилась в 2,5 раза. Самой популярной покупкой лета 2023 года стала бензопила.

"Сегодня многие россияне рассматривают свои дачи как долгосрочную инвестицию, в том числе предпочитают направить средства на благоустройство загородного участка и проводить на нем все лето, вместо разовой поездки на курорт. Так, по данным недавнего опроса "Авито", почти 30% россиян предпочитают проводить все выходные, праздники и отпуска именно на даче. Этот тренд наметился еще в 2020 году во время пандемии COVID-19 и с каждым сезоном только растет", — отметил руководитель макрокатегории "Строительство и мебель" в "Авито" Илья Адамский.

Отмечается, что городами-миллионниками с самым активным ростом продаж мебели для сада стали Санкт-Петербург, где продажи выросли в июне-июле в 3,1 раза год к году, Москва (+65%) и Нижний Новгород (+40%). А садовой техникой более активно интересуются в Москве (рост в 4,5 раза), Перми (в 4,2 раза) и Уфе (в 3,1 раза).