МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. РФ в прошлом году поставила на мировой рынок рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, войдя в первую десятку экспортеров, потенциально же объем экспорта этой продукции может удвоиться, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Россияне стали чаще покупать чипсы и конфеты онлайн

"Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тысячи тонн продукции", — говорится в материалах.

Объем поставок выше итогов 2021 года на 0,9% в натуральном выражении и на 69,5% — в стоимостном.

Эксперты центра отмечают, что за период с 2018 по 2022 год российский экспорт этой продукции ежегодно увеличивался в среднем на 17,3% по весу и на 30,3% по стоимости, а в целом за этот период он почти удвоился, увеличившись до 44 тысячи тонн с 23,3 тысячи.

"С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на картофельные чипсы, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России экспорт может составить 80–90 тысяч тонн (300–350 миллионов долларов)", — также говорится в обзоре.

Ключевые направления этого экспорта — страны СНГ, и в первую очередь Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. А в качестве перспективных направлений, по мнению экспертов, можно рассматривать Грузию, страны Восточной Азии — в первую очередь, Китай, Гонконг и Монголию, а также Турцию.