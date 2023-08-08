ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Польская полиция в первом полугодии 2023 года зарегистрировала на 40% больше случаев краж, чем в 2022 году, сообщила газете Rzeczpospolita пресс-служба Главного управления полиции Польши. Россия заставляет Польшу обгонять НАТО в важном аспекте, пишут СМИ

"В первом полугодии 2023 года количество магазинных краж было на 40% выше, чем в первом полугодии 2022 года — почти на 24 тысячи. В свою очередь правонарушений, связанных с кражей (то есть кражи до 125 долларов), было больше на около 22%", — сказано в сообщении.

По данным газеты, "одной из основных причин этой проблемы является инфляция и, как следствие, стремительное обнищание поляков". Люди стали чаще воровать, потому что они просто не могут позволить себе делать покупки на том же уровне, что и до инфляции.

Отмечается, что как правило, из магазинов крадут продукты питания, алкоголь, парфюмерию, электронику и все, что можно быстро продать. Жители страны также стали воровать предметы роскоши, которые ранее не пропадали в магазинах.

Издание также отметило, что рост числа краж является большой проблемой для магазинов, если они захотят компенсировать ущерб, что будет заключаться в повышении цен пропорционально понесенным убыткам.