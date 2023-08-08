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2023-08-08T16:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230808/841342759.html
Росалкогольрегулирование сменит название и получит дополнительные функции
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Росалкогольрегулирование будет переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделено дополнительными функциями по контролю за табачной... ПРАЙМ, 08.08.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, владимир путин, росалкогольрегулирование, указ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование будет переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделено дополнительными функциями по контролю за табачной отраслью в стране, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками, возложив на нее дополнительно функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", — говорится в указе.
Правительству также следует за полгода обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией указа, а также уточнить функции федеральных органов исполнительной власти в области производства и оборота табачных изделий и т.д.
В свою очередь, в Росалкогольрегулировании заявили РИА Новости, что "служба готова к исполнению новых полномочий". Там также уточнили, что обновленное название в сокращенном варианте — Росалкогольтабакконтроль.
Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.