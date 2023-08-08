МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование будет переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделено дополнительными функциями по контролю за табачной отраслью в стране, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В России готовят перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками, возложив на нее дополнительно функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", — говорится в указе.

Правительству также следует за полгода обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией указа, а также уточнить функции федеральных органов исполнительной власти в области производства и оборота табачных изделий и т.д.

В свою очередь, в Росалкогольрегулировании заявили РИА Новости, что "служба готова к исполнению новых полномочий". Там также уточнили, что обновленное название в сокращенном варианте — Росалкогольтабакконтроль.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.