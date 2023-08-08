МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в России — минимум на 25%, в том числе потому, что почти все ингредиенты по этой категории — импортные, поделился мнением с РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов. Дома дорого, в ресторанах - разорительно: полякам негде питаться, пишут СМИ

"Подорожание (суши и роллов — ред.) уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти всё, с чем работает "японка" — импорт — рис, нори, лосось, рыба, почти вся. Это совершенно логичное и понятное повышение. Однако цены растут и на импорт, и на российские товары. Есть российские товары, которые догоняют импорт с такой скоростью, тот же лосось из Мурманска, который ровно встраивается в цены импорта", — сказал Миронов.

При этом генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила в комментарии агентству, что сейчас абсолютное большинство ингредиентов блюд в ресторанах компании — российского производства. "Мы осознанно стремились к замене импортных ингридиентов на российские в рамках долгосрочной стратегии. Например, до 2019 года мы закупали американский рис, при этом постоянно изучая другие варианты. Как только в Краснодарском крае появился производитель высококачественного риса, мы стали переходить на него. Протестировали, убедились в стабильном качестве и полностью заменили поставщика", — рассказала она.

"Кроме того, мы полностью перешли с фарерского лосося на мурманский. Таким образом, мы целенаправленно работаем над тем, чтобы свести к минимуму зависимость от импортных поставок", — добавила Бондаренко.

Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня и по состоянию на 17.34 мск доллар торгуется по 97,21 рубля, юань — по 13,42 рубля, евро — по 106,47 рубля, следует из данных Московской биржи.