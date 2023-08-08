МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Компания "Интернэшнл Ресторант Брэндс" и совладелец компании "Смарт Сервис" создали совместное предприятие, которое будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's, заявил совладелец "Смарт Сервиса" Константин Котов. Чистая прибыль Restaurant Brands выросла в первом полугодии

"Совместное предприятие будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's. B "Интернэшнл Ресторант Брэндс" подтвердили заинтересованность в дальнейшем совместном развитии бизнеса с компанией "Смарт Сервис", — передал агентству через представителя Котов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, у "Интернэшнл Ресторант Брэндс", крупнейшего франчайзи KFC в России, в июле 2023 года появилась новая дочерняя компания — "Рестораны быстрого питания". Основным ее владельцем с долей 50,1% выступает "Интернэшнл Ресторант Брэндс", а остальные 49,9% принадлежат Андрею Осколкову — совладельцу компании "Смарт Сервис", ранее выкупившей в России рестораны KFC, принадлежавшие американской корпорации Yum! Brands.

В прошлом году Yum! Brands приостановила деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Ижевский франчайзи сети "Смарт Сервис Лтд" приобрел российский бизнес Yum! Restaurants. Активами, которые сегодня принадлежат "Смарт Сервис Лтд" управляет компания "Юнирест" — 66 ресторанов под брендом Rostic's. Всего же сеть ресторанов быстрого обслуживания включает более 1100 заведений под брендами Rostic's и KFC, большая часть которых работает по франчайзингу.