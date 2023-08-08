МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Региональные торговые сети в ходе совещания с Минпромторгом России предложили присоединиться к системе добровольного ограничения наценки на ряд социально значимых товаров, таких как сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция, сообщает пресс-служба Минпромторга. ФАС направила ритейлерам и производителям запросы по молочной продукции

"Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции — сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Такое предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти — прим. ред.) и экспертами", — говорится в сообщении.

Минпромторг напоминает, что систему добровольного ограничения наценки (не более 5%) ввели и успешно применяют крупные федеральные торговые сети, такие как Х5 и "Магнит". Как показал их опыт, система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам — она позволяет привлекать больше покупателей, отмечает ведомство.

"В рамках таких рабочих совещаний возможно детально проанализировать текущую ситуацию и выработать в случае необходимости решения, которые устраивают все стороны. Именно такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России", — отметил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.