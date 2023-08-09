МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на карамель и мюсли в несетевой рознице РФ в июле выросла за год сильнее, чем цена других продуктов, также заметно подорожал рис, а подсолнечное масло и мука — подешевели, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Банк России рассказал о перспективах таргета по инфляции

"По данным индекса "Эвотора", в несетевой рознице за год больше всего подешевело (в июле год к году — ред.) растительное масло и пшеничная мука, подорожали — рис и карамельки", — сообщается в материалах.

Согласно индексам, рассчитываемым компанией ежемесячно, карамель подорожала на 7%, хлопья и мюсли — на 10%, а средние цены на рис выросли на 5%. В свою очередь, растительное масло по сравнению с июлем 2022 года подешевело на 12%, пшеничная мука — на 10%.

В рамках индексов анализируются средние цены 257 товарных наименований из продуктовых категорий, 141 — из категории "алкоголь", 87 — из категории "сигареты" и 57 — из товарных подкатегорий непродовольственных товаров, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ

По сравнению с июнем средние цены на продукты не изменились, а к прошлому году снизились на 2%. "Цены на продукты в несетевой рознице продолжают плавное снижение с лета прошлого года. В июне-июле 2022 года был пик роста цен, так что сейчас на эффекте "высокой базы" мы наблюдаем такое заметное падение на 2%", — сообщила руководитель big data компании Полина Величкина. Школьные рюкзаки в России в среднем подорожали почти на 60 процентов за год

В числе отслеживаемых позиций заметно, на 8% к прошлом году, снизились средние цены на молотый кофе, сливочное масло и макароны. Чуть меньше, на 7%, подешевела гречневая крупа, на 5% снизились средние цены на овсяную крупу и хлопья. Шоколадные конфеты подешевели на 7%, пряники и вафли — на 3%, чай — на 4%.

Средние цены на мясные полуфабрикаты за год стали ниже на 4%, а на сосиски и сардельки — на 3%. В свою очередь, средние цены на сыр, пюре и лапшу быстрого приготовления, какао, соки и нектары снизились за год на 2%. Майонез, молочные десерты и йогурты подешевели на 1%, вернулись к уровню прошлого года средние цены на растворимый кофе, печенье, зефир и томатную пасту.

Между тем, на 1% выше, чем в июле прошлого года, оказались цены на молоко, творог, консервированные овощи и сдобные изделия. Вода, пельмени, кефир подорожали за год на 2%, детские пюре и молочные продукты — на 4%. Средние цены на рыбные пресервы выросли на 5%, на мармелад и детские напитки — на 6%.