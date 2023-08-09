МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали в Минсельхозе сообщение о возможном повышении отпускных цен производителями этих продуктов. Кофе Jacobs начнут продавать в России под местными брендами

Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов.

"На российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях", — прокомментировали в пресс-службе.

Там пояснили, что на цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России.