2023-08-09T09:36:48+03:00
2023-08-09T09:36:48+03:00
2023-08-09T09:36:48+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230809/841349181.html
Минсельхоз прокомментировал сообщение о возможном росте цен на чай и кофе
Потребрынок
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https://россиясегодня.рф
. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали в Минсельхозе сообщение о возможном повышении отпускных цен производителями этих продуктов... ПРАЙМ, 09.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, минсельхоз, чай, кофе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали в Минсельхозе сообщение о возможном повышении отпускных цен производителями этих продуктов.
Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов.
"На российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях", — прокомментировали в пресс-службе.
Там пояснили, что на цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России.