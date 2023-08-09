МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский оператор в сегменте перевозок зерновых и прочих насыпных аграрных грузов "Русагротранс" (входит в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна) по итогам первого полугодия перевез на экспорт рекордные более 5 миллионов тонн зерна, а в вагонах под управлением компании — 7,9 миллиона тонн, самый высокий объем за последние 11 лет, говорится в сообщении "Деметра-холдинга". Схема "зерно за рубли" поспособствует притоку валюты, считает аналитик

"По итогам первого полугодия 2023 года "Русагротранс" перевез по ж/д на экспорт рекордный объем зерна – более 5 миллионов тонн. Объём перевозок аграрных грузов в вагонах под управлением компании стал самым высоким за последние 11 лет – 7,9 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Рекорд по экспортным перевозкам был поставлен за счёт отгрузок на терминалы Новороссийска – 3,8 миллиона тонн, в порт Тамань – 0,27 миллиона тонн, а также в Казахстан и Киргизию – 0,36 миллиона тонн. Среди растущих направлений – перевозки зерна в порт "Высоцк" (Ленинградская область), куда с апреля текущего года поставлено 138 тысяч тонн пшеницы из России и Казахстана.

В первом полугодии было осуществлено 1 230 маршрутных отправок, в том числе на порты Чёрного моря, Балтики и сухопутные погранпереходы c Китаем: общий объём перевезённых таким образом зерновых грузов превысил 2,8 миллиона тонн.

Внутренние перевозки зерна и прочих аграрных грузов в январе–июне составили 1,3 миллиона тонн, ниже, чем в предыдущие годы: на фоне рекордного урожая регионы в значительной степени обеспечивают себя сами, поэтому внутренние поставки железнодорожным транспортом на длинные расстояния менее востребованы.

Более 64% внутренних перевозок зерна "Русагротранс" осуществлял в адрес зерноперерабатывающих и зернопотребляющих предприятий Центра и Северо-Запада, до 17% перевозок шли в Приволжье, 9% — на Урал.