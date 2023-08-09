МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявил журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев. В России отметили рост цен на мясо и птицу

"С учетом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдет уже в конце августа — начале сентября. Ситуация на продовольственном рынке абсолютно спокойная, у нас растут объемы производства, и в том числе по мясу. Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно… в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо", — сказал министр, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию на продовольственном рынке, в частности, на рынке мяса.

По его словам, никакой критичной ситуации в повышении цен не просматривается. "Абсолютно сезонное повышение, которое каждый год у нас проходит, а дальше цены выровняются. Нет никаких предпосылок для их увеличения", — подчеркнул Патрушев.

Он также обратил внимание на отсутствие какого-либо дефицита. "У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", —— сказал он. По данным министерства, самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России по итогам 2022 года составляет 101,6%.

По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года хозяйства всех категорий произвели 7,6 миллиона тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство мяса животных (крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих) составило 1,8 миллиона тонн, увеличившись на 8,5%. Мяса и субпродуктов домашней птицы было произведено год к году на 1,1% больше, 2,5 миллиона тонн.

Статведомство на прошлой неделе сообщило, что за период с 25 по 31 июля мясо кур (кроме бескостного мяса) подорожало в среднем на 0,46%, свинина прибавила 0,66%, говядина — 0,26%, а с начала года рост цен составил 11,42%, 3,04% и 2,27% соответственно.