МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Отечественные ритейлеры могут столкнуться с дополнительными расходами и новой административной нагрузкой из-за необходимости информировать власти о каждом скачке цен со стороны поставщиков и производителей, поделилась мнением с РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Региональные ритейлеры добровольно ограничат наценку на ряд продуктов

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Минпромторг потребовал от торговых сетей сообщать о каждом факте резкого повышения стоимости продуктов со стороны производителей и поставщиков.

"Следует учитывать, что данная мера может повлиять на работу торговых сетей, поставщиков и производителей. Сети торговли могут столкнуться с дополнительной административной нагрузкой и затратами на отслеживание и сообщение о повышении цен", — заявила Кучерена. Агентство направило запрос в Минпромторг РФ.

При этом, по ее словам, такое решение может быть эффективно в плане того, что позволит правительству иметь больше информации о резком повышении стоимости продуктов, что даст возможность более точно анализировать причины и механизмы повышения цен и вовремя принимать соответствующие меры для защиты интересов потребителей. Российские производители чая и кофе повышают цены на ослаблении рубля

"Для более эффективного регулирования цен на продукты можно рассмотреть и другие меры. Например, введение контрольных цен на определенные товары или поддержка альтернативных поставщиков, способствующая снижению зависимости от одного производителя или поставщика и уменьшению потенциального монопольного поведения, ведущего к повышению цен", — добавила эксперт.

Она также назвала в качестве альтернативных вариантов — политику снижения импортозависимости, расширение конкуренции путем содействия появлению новых игроков на рынке продуктов питания, образовательные программы для потребителей, публичное освещение информации (предоставление общественности информации о повышении цен и причинах этого) и сотрудничество с другими странами и международными организациями.