МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Почта России" запускает новый формат почтовых отделений, в которых будут совмещены популярные почтовые услуги и пункты выдачи заказов маркетплейсов, первые 30 таких отделений откроются в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе компании. Wildberries запустил продажи умных телевизоров под собственным брендом

"Почта России запустила новый формат отделений, в котором совместит популярные почтовые услуги и полноценные ПВЗ маркетплейсов со всеми их сервисами. Такие пункты появятся в микрорайонах с новой застройкой. На начальном этапе "Почта" откроет 30 отделений вместе с "Яндекс Маркетом" в Москве и Санкт-Петербурге, первые из них уже начали работу", — следует из сообщения.

В компании объяснили, что в новостройках, как правило, заранее не предусматривают отдельные помещения под почтовые отделения. В то же время со стороны жителей существует запрос на услуги "Почты России", а также есть возможность быстро получать заказы из маркетплейсов.

В одной части отделения клиенты смогут получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги. Другая зона будет работать как полноценный ПВЗ маркетплейса-партнера — там можно будет получить заказ или оформить возврат, а продавцы смогут отгружать товары в дальнейшую доставку.

"Новый формат сети поможет нам выстроить систему, при которой человек сможет максимум за 5 минут дойти до места получения заказа. Сохраняя свою ключевую социальную функцию, мы трансформируемся из традиционной почтовой службы в универсального логистического оператора для электронной коммерции", – отметил заместитель генерального директора "Почты России" Максим Цыпин.