МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Отечественные ритейлеры с июня получают уведомления от поставщиков о повышении цен на чай и кофе, однако о повсеместном единовременном росте стоимости говорить преждевременно, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ретейлеры назвали последствия введения пошлин на кондиционеры и посудомойки

"Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно", — заявил он.

Караваев также отметил, что в компаниях-участниках АКОРТ не фиксируется дефицит продукции в сегментах чая, кофе. Кроме того, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ритейлеров и, как правило, является наиболее доступной по соотношению цена-качество.

Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали позже в Минсельхозе, пояснив также, что на цену такой продукции в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны.

В свою очередь, представители отрасли сообщили агентству, что производители чая и кофе в России постепенно повышают отпускные цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля и ростом себестоимости производства, но повышение будет постепенным, и у потребителей будет возможность выбрать доступную по цене продукцию.