МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Торговые сети РФ в состоянии сделать повышение цен на чай, кофе и другие товары с высокой долей валютной составляющей незаметным для покупателя, работая с торговой наценкой, заявил РИА Новости исполнительный директор правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. Минсельхоз прокомментировал сообщение о возможном росте цен на чай и кофе

Производители чая и кофе в РФ повышают отпускные цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля и ростом себестоимости производства, но повышение будет постепенным, и у потребителей будет возможность выбрать доступную по цене продукцию, сообщили ранее РИА Новости представители отрасли.

"У розничной торговли издержки не сильно зависят от курсов валют, и при желании они в состоянии наценкой регулировать плавное изменение цен, незаметно для покупателя сохраняя эластичность спроса", — считает Востриков.

По данным ассоциации, средние розничные цены на шоколад в июне составляли 1023,3 рубля за килограмм, ниже начала года (в январе — 1040,2 рубля). Растворимый кофе в июне в среднем по стране стоил 3 137,8 рубля за килограмм (в январе — 3 241,4 рубля), зерновой — 1478,1 рубля за килограмм в июне и выше в январе — 1495 рублей. В свою очередь цены на черный и зеленый чай изменились незначительно — в июне они составляли 1208,4 рубля за килограмм и 1305,4 рубля за килограмм, в январе — 1208,6 рубля и 1318,4 рубля за килограмм.

"Как видно из статистических данных, еще роста нет, и по всем позициям сейчас товары дешевле, чем в начале года. Пока можно говорить о том, что данные категории — чая, кофе и шоколада в части доли какао-бобов в сырьевой составляющей, — зависят напрямую от курсовой динамики. Если рубль останется на этих отметках или будет дешеветь, то сложатся объективные предпосылки для изменения цен в сторону повышения", — считает Востриков.

На цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России, комментировали ранее в Минсельхозе. При этом на российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях, отмечали в министерстве.