МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в РФ в июле 2023 года в месячном выражении составила 0,49%, тогда как в июне была продовольственная дефляция — цены на продукты в среднем снизились на 0,01%; в годовом выражении цены на продукты в июле выросли на 2,23% против 0,18% в июле, следует из данных Росстата. Посол Антонов ответил на обвинения России в продовольственном кризисе

Непродовольственные товары в июле по сравнению с июнем подорожали на 0,91%, а по сравнению с июлем прошлого года – на 2,36%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за июль выросли на 0,31%, а в годовом выражении — на 0,87%. Цены на плодоовощную продукцию в июле выросли на 1,77% по сравнению с июнем, а за период с июля 2022 года — стали выше на 12,91%.

"Рост потребительских цен на 0,7% и более зафиксирован в 35 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,5%) в Республике Бурятия в связи с удорожанием услуг (на 4,4%) и Приморском крае (на 1,4%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 2,1%). В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге – на 0,5% (с начала года – прирост цен составил 3,8% и 3,3% соответственно)", — пишет Росстат.

Согласно данным статведомства, продукты питания в июле подорожали на 0,55% в месячном выражении и на 2,39% — в годовом. Из приведенных в отчете позиций больше всего за июль подорожали сахар-песок и мясо кур, на 4,38% и на 2,21%; прибавили в цене куриные яйца (на 1,62%), рыба и морепродукты (на 0,7%). Цена на хлеб и хлебобулочные изделия не изменилась. В свою очередь крупы и бобовые подешевели на 0,17%, подсолнечное масло — на 1,72%, макаронные изделия — на 0,34%, молоко и молочная продукция — на 0,37%, сливочное масло — на 0,59%. В Минсельхозе оценили возможность снижения цен на мясо в августе - сентябре

"В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на апельсины увеличились в среднем на 22,6%, капусту белокочанную – на 12,5%, яблоки – на 9,5%, лимоны – на 7,9%, груши – на 3,3%, бананы – на 2,3%, виноград – на 1,9%, чеснок – на 1,6%, картофель – на 0,7%", — сообщает статведомство.

В то же время подешевели репчатый лук – на 17,4%, огурцы – на 16,9%, морковь – на 4,7%, свекла столовая – на 1,7%, свежие грибы и зелень — на 1% и на 0,8%, помидоры – на 0,3%.

Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в РФ уже в конце августа — начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявил ранее в среду журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев.