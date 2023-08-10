МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Белуга Групп" (Beluga Group), один из ведущих производителей алкоголя в России, увеличила чистую прибыль по МСФО в прошлом полугодии по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 35% — до 3,046 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Распадской" по МСФО сократилась в два раза

Показатель EBITDA вырос при этом на 5% и составил 7,561 миллиарда рублей, выручка — на 14%, до 47,934 миллиарда. Валовая прибыль увеличилась на 9% — до 18,822 миллиарда рублей.

Объем продаж в собственной розничной сети увеличился на 33,5% по сравнению с первым полугодием 2022 года, что сложилось из роста числа покупателей на 27% и увеличения средней суммы покупки — на 5%.

В компании отмечают, что несмотря на то, что деятельность группы теперь сконцентрирована исключительно на российском рынке, результаты по итогам первой половины года улучшились за счет укрепления собственных брендов, увеличения импортных операций и расширения сети "Винлаб".

"Белуга" — крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".