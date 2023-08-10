2023-08-10T14:13:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230810/841379709.html
Минпромторг скоро согласует документы для передачи ОСК в управление ВТБ
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МИНПРОМТОРГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОГЛАСУЮТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОСК В УПРАВЛЕНИЕ ВТБ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ — МАНТУРОВ ПЕРЕДАЧА ОСК В УПРАВЛЕНИЕ ВТБ НЕ... ПРАЙМ, 10.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОГЛАСУЮТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОСК В УПРАВЛЕНИЕ ВТБ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ — МАНТУРОВ
ПЕРЕДАЧА ОСК В УПРАВЛЕНИЕ ВТБ НЕ МЕНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КОНТРАКТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ И ГРАЖДАНСКИМ ПРОЕКТАМ — КОМПАНИЯ
ПЕРЕДАЧА ОСК В УПРАВЛЕНИЕ ВТБ ПОМОЖЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ЕЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — МАНТУРОВ
МАНТУРОВ ОЖИДАЕТ ОТ ВТБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОСК, БЕСПЕРЕБОЙНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА И ГРАЖДАНСКИХ ЗАКАЗОВ
МАНТУРОВ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ВТБ ВЫВЕДЕТ ОСК В ПРИБЫЛЬ, СОХРАНИТ И РАЗОВЬЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Новость дополняется