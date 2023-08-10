МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Холдинг Tapestry, владеющий такими люксовыми брендами, как Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, приобретает группу компаний Capri Holdings, которой принадлежат Versace, Jimmy Choo и Michael Kors, за 8,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Tapestry. Sega выкупит 96,3 процента акций финского производителя видеоигр Rovio

"Tapestry… и Capri Holdings Limited… сегодня объявили о том, что заключили соглашение, в рамках которого Tapestry приобретет Capri Holdings. Согласно условиям сделки, акционеры Capri Holdings получат 57 долларов за акцию, что равняется общей стоимости компании в 8,5 миллиарда долларов", — пишет компания.

Отмечается, что сделка "объединяет шесть взаимодополняющих брендов с глобальным охватом". Соглашение, как указывается в релизе, было единогласно одобрено акционерами Tapestry. На данный момент необходимо одобрение акционеров Capri Holdings, а также соответствующих регуляторов. Закрытие сделки ожидается в 2024 году.

По итогам закрытия торгов в среду акции Capri Holdings подешевели на 1,7%, до 34,61 доллара за ценную бумагу. В четверг по состоянию на 17.43 мск акции группы подскакивали в стоимости на 56.39%, до 54,12 доллара. Бумаги Tapestry в то же время дешевеют на 12.9%, до 35.92 доллара.

Компания Tapestry была основана в 1941 году, владеет такими люксовыми брендами, как Coach, Kate Spade, а также Stuart Weitzman. Количество напрямую управляемых магазинов Coach составляет 945, Kate Spade – 398, Stuart Weitzman – 100.

Capri Holdings – группа компаний люксовых брендов, в числе которых Versace, Jimmy Choo и Michael Kors.