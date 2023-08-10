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2023-08-10T17:55:37+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230810/841388968.html
Шведская Eastnine продала долю в российском ритейлере одежды MFG
Потребрынок
Новости
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. Шведская компания Eastnine сообщила, что завершила продажу 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (MFG, управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela),... ПРАЙМ, 10.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, швеция, eastnine, mfg, доля, одежда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Шведская компания Eastnine сообщила, что завершила продажу 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (MFG, управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela), сумма сделки составила 15,6 миллиарда рублей.
Ранее на текущей неделе Eastnine объявила, что заключила соглашение о продаже этого пакета российской компании "ГЕМ Инвест".
"Завершена продажа компанией Eastnine AB доли в российском ритейлере модной одежды Melon Fashion Group. Полученная сумма в размере около 15,6 миллиарда рублей, что соответствует 146 миллионам евро при расчете по курсу 107 рублей за евро, находится на счете Eastnine в европейском банке", — говорится в пресс-релизе компании.
При этом в четверг Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что согласовала ходатайство другой российской компании о покупке до 75% акций MFG. Это рекламное агентство "Радио Реклама НН", принадлежащее Kismet Capital Group Ивана Таврина.
Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.