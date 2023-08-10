МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Шведская компания Eastnine сообщила, что завершила продажу 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (MFG, управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela), сумма сделки составила 15,6 миллиарда рублей. Владелец бренда Coach приобретает владельца Versace и Michael Kors

Ранее на текущей неделе Eastnine объявила, что заключила соглашение о продаже этого пакета российской компании "ГЕМ Инвест".

"Завершена продажа компанией Eastnine AB доли в российском ритейлере модной одежды Melon Fashion Group. Полученная сумма в размере около 15,6 миллиарда рублей, что соответствует 146 миллионам евро при расчете по курсу 107 рублей за евро, находится на счете Eastnine в европейском банке", — говорится в пресс-релизе компании.

При этом в четверг Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что согласовала ходатайство другой российской компании о покупке до 75% акций MFG. Это рекламное агентство "Радио Реклама НН", принадлежащее Kismet Capital Group Ивана Таврина.

Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.